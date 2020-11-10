Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,11 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.111600 грн за долар;

33.393800 грн за євро;

0.369760 грн за російський рубль;

37.042700 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 9 листопада курс всіх зазначених валют впав, окрім рубля та фунта, курс яких зріс.