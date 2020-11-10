Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,11 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На 10 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.111600 грн за долар;
33.393800 грн за євро;
0.369760 грн за російський рубль;
37.042700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 листопада курс всіх зазначених валют впав, окрім рубля та фунта, курс яких зріс.