Официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 августа установлены на таком уровне:

27.885488 грн за доллар;

32.391783 грн за евро;

0.412410 грн за российский рубль;

36.019686 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 августа курс всех валют (кроме курса российского рубля, который уменьшился) — вырос.