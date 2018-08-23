Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 серпня встановлені на такому рівні:
27.885488 грн за долар;
32.391783 грн за євро;
0.412410 грн за російський рубль;
36.019686 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 серпня курс усіх валют (крім курсу російського рубля, який зменшився) — зріс.