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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13498 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На 8 декабря 2018, официальный курс гривни установлен на уровне 27,87 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 декабря установлены на таком уровне:

27.879569 грн за доллар;

31.646099 грн за евро;

0.417750 грн за российский рубль;

35.585403 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 декабря курс всех валют не изменился.

Украинские Национальные Новости

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