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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар

Київ • УНН

 • 13498 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. На 8 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 грудня встановлені на такому рівні:

27.879569 грн за долар;

31.646099 грн за євро;

0.417750 грн за російський рубль;

35.585403 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 7 грудня курс усіх валют не змінився.

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