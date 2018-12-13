Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 13 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 декабря установлены на следующем уровне:
27.808135 грн за доллар;
31.551110 грн за евро;
0.418660 грн за российский рубль;
35.004282 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 декабря курс всех валют — вырос.