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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар

Киев • УНН

 • 9295 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 13 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар

Таким образом, согласно информации предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 декабря установлены на следующем уровне:

27.808135 грн за доллар;

31.551110 грн за евро;

0.418660 грн за российский рубль;

35.004282 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 декабря курс всех валют — вырос.

Украинские Национальные Новости

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