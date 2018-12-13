Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,80 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На 13 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,80 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 грудня встановлені на такому рівні:
27.808135 грн за долар;
31.551110 грн за євро;
0.418660 грн за російський рубль;
35.004282 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 грудня курс усіх валют — зріс.