Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На 27 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.755900 грн за доллар;
32.224600 грн за евро;
0.386080 грн за российский рубль;
35.405400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 июля курс фунта — вырос, других валют — снизился.