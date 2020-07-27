Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На 27 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.755900 грн за долар;
32.224600 грн за євро;
0.386080 грн за російський рубль;
35.405400 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 липня курс фунта — зріс, інших валют — знизився.