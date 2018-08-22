Официальный курс гривны установлен на уровне 27,70 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,70 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют К 22 августа установлены на таком уровне:
27.709475 грн за доллар;
31.871438 грн за евро;
0.412480 грн за российский рубль;
35.515309 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 августа курс всех валют — вырос.