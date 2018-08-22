Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,70 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,70 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 серпня встановлені на такому рівні:
27.709475 грн за долар;
31.871438 грн за євро;
0.412480 грн за російський рубль;
35.515309 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 серпня курс усіх валют — зріс.