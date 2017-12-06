Официальный курс гривны установлен на уровне 27,16 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,16 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 декабря установлены на таком уровне:
27,164406 грн за доллар;
32,181672 грн за евро;
0,462830 грн за российский рубль;
36,494190 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 5 декабря, курс доллара и евро упал, российский рубль вырос в цене, а фунт стерлингов подешевел.