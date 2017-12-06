Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,16 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,16 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 грудня встановлені на такому рівні:
27,164406 грн за долар;
32,181672 грн за євро;
0,462830 грн за російський рубль;
36,494190 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 5 грудня, курс долара і євро впав, російський рубль зріс в ціні, а фунт стерлінгів здешевшав.