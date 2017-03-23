Официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 марта, установлены на таком уровне:
26,919905 грн за доллар;
29,092340 грн за евро;
0,467070 грн за российский рубль;
33,520382 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: цена на доллар незначительно поднялась; стоимость евро также незначительно увеличилась; цена на российский рубль стала меньше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.
Как сообщал УНН, на 22 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,85 грн/долл.