Официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 марта, установлены на таком уровне:

26,919905 грн за доллар;

29,092340 грн за евро;

0,467070 грн за российский рубль;

33,520382 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: цена на доллар незначительно поднялась; стоимость евро также незначительно увеличилась; цена на российский рубль стала меньше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.

Как сообщал УНН, на 22 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,85 грн/долл.