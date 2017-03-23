Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,91 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 березня, встановлені на такому рівні:

26,919905 грн за долар;

29,092340 грн за євро;

0,467070 грн за російський рубль;

33,520382 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 22 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація:ціна на долар незначно піднялась; вартість євро також незначно збільшилась; ціна на російський рубль стала меншою; ціна на фунт стерлінгів дещо зросла.

Як повідомляв УНН, на 22 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,85 грн/дол.