Официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн/долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 марта, установлены на таком уровне:
26,851061 грн за доллар;
0,469160 грн за российский рубль;
33,433441 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро уменьшилась; цена на российский рубль стала меньше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.
Как сообщал УНН, на 21 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,88 грн/долл.