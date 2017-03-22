Официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн/долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 марта, установлены на таком уровне:

26,851061 грн за доллар;

0,469160 грн за российский рубль;

33,433441 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро уменьшилась; цена на российский рубль стала меньше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.

Как сообщал УНН, на 21 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,88 грн/долл.