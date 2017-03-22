Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,85 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 березня, встановлені на такому рівні:

26,851061 грн за долар;

0,469160 грн за російський рубль;

33,433441 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно впав в ціні; ціна на євро зменшилась; ціна на російський рубль стала меншою; ціна на фунт стерлінгів дещо зросла.

Як повідомляв УНН, на 21 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,88 грн/дол.