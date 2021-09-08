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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121233 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 136098 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116157 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114192 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 144855 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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2 марта, 04:30 • 122815 просмотра

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 19309 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По состоянию на 8 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн/долл., предает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.731700 грн за доллар;

31.709100 грн за евро;

0.364890 грн за российский рубль;

36.821600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 сентября курс всех валют упал.

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