Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,73 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Станом на 8 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,73 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.731700 грн за долар;
31.709100 грн за євро;
0.364890 грн за російський рубль;
36.821600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 7 вересня курс усіх валют впав.