Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на 13 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.768600 грн за доллар;
31.421000 грн за евро;
0.363910 грн за российский рубль;
37.078500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 августа курс всех указанных валют упал, кроме рубля - курс которого вырос.