Официальный курс гривны установлен на уровне 26,72 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на 12 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.726400 грн за доллар;
31.624000 грн за евро;
0.366200 грн за российский рубль;
36.963900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 сентября курс валют не изменился.