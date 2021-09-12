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17 березня, 19:38 • 87755 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112202 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 149651 перегляди

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17 березня, 12:39 • 150152 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160524 перегляди

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17 березня, 09:17 • 177937 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,72 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Станом на 12 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,72 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.726400 грн за долар;

31.624000 грн за євро;

0.366200 грн за російський рубль;

36.963900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 11 вересня курс валют не змінився.

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