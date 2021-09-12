Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,72 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Станом на 12 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,72 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.726400 грн за долар;
31.624000 грн за євро;
0.366200 грн за російський рубль;
36.963900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 11 вересня курс валют не змінився.