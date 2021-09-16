Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По состоянию на 16 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.645000 грн за доллар;
31.517000 грн за евро;
0.366310 грн за российский рубль;
36.835400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 сентября курс всех валют вырос, кроме фунта стерлингов.