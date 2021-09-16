Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.645000 грн за долар;

31.517000 грн за євро;

0.366310 грн за російський рубль;

36.835400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 15 вересня курс усіх валют зріс, крім фунта стерлінгів.