Официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. По состоянию на 29 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.569800 грн за доллар;
31.033500 грн за евро;
0.366100 грн за российский рубль;
36.061900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 сентября курс всех валют упал.