Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,56 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Станом на 29 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,56 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.569800 грн за долар;
31.033500 грн за євро;
0.366100 грн за російський рубль;
36.061900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 28 вересня курс усіх валют впав.