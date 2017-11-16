Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 ноября установлены на таком уровне:
26,482221 грн за доллар;
31,354950 грн за евро;
0,439550 грн за российский рубль;
34,873707 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 15 ноября, курс доллара и российского рубля уменьшился, а стоимость евро и фунта стерлинга выросла.