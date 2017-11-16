Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 ноября установлены на таком уровне:

26,482221 грн за доллар;

31,354950 грн за евро;

0,439550 грн за российский рубль;

34,873707 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 15 ноября, курс доллара и российского рубля уменьшился, а стоимость евро и фунта стерлинга выросла.