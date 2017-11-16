Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 листопада встановлені на такому рівні:
26,482221 грн за долар;
31,354950 грн за євро;
0,439550 грн за російський рубль;
34,873707 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 15 листопада, курс долара та російського рубля зменшився, а вартість євро та фунта стерлінга зросла.