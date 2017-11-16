Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 листопада встановлені на такому рівні:

26,482221 грн за долар;

31,354950 грн за євро;

0,439550 грн за російський рубль;

34,873707 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 15 листопада, курс долара та російського рубля зменшився, а вартість євро та фунта стерлінга зросла.