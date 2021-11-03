Официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.2904 грн за доллар;

30.4903 грн за евро;

0.36635 грн за российский рубль;

35.8838 грн за фунт стерлингов.

По сравнению со 2 ноября курс евро вырос, когда курс других валют-упал.