Официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на 3 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.2904 грн за доллар;
30.4903 грн за евро;
0.36635 грн за российский рубль;
35.8838 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 ноября курс евро вырос, когда курс других валют-упал.