Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.2904 грн за долар;

30.4903 грн за євро;

0.36635 грн за російський рубль;

35.8838 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 2 листопада курс євро зріс, коли курс інших валют - впав.