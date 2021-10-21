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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

Киев • УНН

 • 16507 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. По состоянию на 21 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.207800 грн за доллар;

30.483600 грн за евро;

0.369350 грн за российский рубль;

36.077700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 октября курс всех указанных валют упал.

Украинские Национальные Новости

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