Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Станом на 21 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,20 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.207800 грн за долар;
30.483600 грн за євро;
0.369350 грн за російський рубль;
36.077700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 20 жовтня курс усіх зазначених валют впав.