Официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 сентября установлены на таком уровне:

24.882279 грн за доллар;

27.470036 грн за евро;

0.380230 грн за российский рубль;

30.761518 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 сентября курс всех указанных валют снизился.