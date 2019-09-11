Официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На 11 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 сентября установлены на таком уровне:
24.882279 грн за доллар;
27.470036 грн за евро;
0.380230 грн за российский рубль;
30.761518 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 сентября курс всех указанных валют снизился.