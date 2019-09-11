Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,88 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На 11 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,88 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 вересня встановлені на такому рівні:
24.882279 грн за долар;
27.470036 грн за євро;
0.380230 грн за російський рубль;
30.761518 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 вересня курс всіх зазначених валют знизився.