Официальный курс гривны установлен на уровне 24,71 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На 16 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,71 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 сентября установлены на таком уровне:
24.710681 грн за доллар;
27.418972 грн за евро;
0.383280 грн за российский рубль;
30.775674 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 сентября курс всех указанных валют вырос, кроме доллара, курс которого - упал.