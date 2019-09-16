Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,71 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На 16 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,71 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 вересня встановлені на такому рівні:
24.710681 грн за долар;
27.418972 грн за євро;
0.383280 грн за російський рубль;
30.775674 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 вересня курс усіх зазначених валют зріс, окрім долара, курс якого - впав.