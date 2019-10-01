Официальный курс гривны установлен на уровне 24,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. На 1 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 октября установлены на таком уровне:
24.197474 грн за доллар;
26.348629 грн за евро;
0.374340 грн за российский рубль;
29.747925 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 сентября курс всех указанных валют вырос.