Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На 1 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,20 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 жовтня встановлені на такому рівні:
24.197474 грн за долар;
26.348629 грн за євро;
0.374340 грн за російський рубль;
29.747925 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 вересня курс усіх зазначених валют зріс.