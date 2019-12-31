Официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 декабря установлены на таком уровне:

23.686200 грн за доллар;

26.422000 грн за евро;

0.381600 грн за российский рубль;

31.020600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 декабря курс всех указанных валют не изменился. Это связано с тем, что Нацбанк установил курс гривны на новогодние праздники.