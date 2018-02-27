Офицерам РФ сообщено о подозрении в обстреле Мариуполя

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61659 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74402 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77191 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106792 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100262 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104500 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111486 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134274 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Офицерам РФ сообщено о подозрении в обстреле Мариуполя

Офицерам РФ сообщено о подозрении в обстреле Мариуполя

Киев  •  УНН

 • 7394 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Генпрокуратурой сообщено о подозрении трем офицерам Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках расследования обстрела одного из районов Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении и инициировано специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданина Украины, который находился в составе отдельного мотострелкового корпуса террористической организации "ДНР", причастных к артиллерийского обстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района. Мариуполя, в результате которого погибло 30 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести 119 человек, повреждены жилые и нежилые дома в г.. Мариуполе, а тако же рынки "Киевский", "Денис" в Орджоникидзевском районе г.. Мариуполя.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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