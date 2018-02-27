Офицерам РФ сообщено о подозрении в обстреле Мариуполя

Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении и инициировано специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданина Украины, который находился в составе отдельного мотострелкового корпуса террористической организации "ДНР", причастных к артиллерийского обстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района. Мариуполя, в результате которого погибло 30 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести 119 человек, повреждены жилые и нежилые дома в г.. Мариуполе, а тако же рынки "Киевский", "Денис" в Орджоникидзевском районе г.. Мариуполя.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.