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Офіцерам РФ повідомлено про підозру в обстрілі Маріуполя

Офіцерам РФ повідомлено про підозру в обстрілі Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Генпрокуратурою повідомлено про підозру трьом офіцерам Збройних Сил Російської Федерації в рамках розслідування обстрілу одного з районів Маріуполя. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру та ініційовано спеціальне досудове розслідування стосовно трьох офіцерів Збройних Сил Російської Федерації та громадянина України, який перебував у складі окремого мотострілецького корпусу терористичної організації “ДНР”, причетних до артилерійського обстрілу мікрорайону Східний Орджонікідзевського району м. Маріуполя, внаслідок якого загинуло 30 осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 119 осіб, пошкоджено житлові та нежитлові будинки в м. Маріуполі, а також ринки “Київський”, “Денис” в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) , ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) КК України.

Досудове розслідування триває.

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