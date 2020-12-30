Офис Президента требует наказать тех, кто разместил ответ КСУ на указ Зеленского

“Закон Украины „О Конституционном Суде Украины“, Регламент Конституционного Суда Украины, Положение о официальный сайт Конституционного Суда Украины четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ. Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщение правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом”, — отметили в ОПГ.

Там также заявили, что: “Размещение таких „выводов“ и „разъяснений“ на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые „заявления“, „разъяснения“ и „выводы“, размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожны, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе — уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда”.

Напомним, ранее КСУ заявил, что глава государства обязан немедленно отменить свой указ, а судья Александр Тупицкий — продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.