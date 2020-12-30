Офіс Президента вимагає покарати тих, хто розмістив відповідь КСУ на указ Зеленського

“Закон України „Про Конституційний Суд України“, Регламент Конституційного Суду України, Положення про офіційний веб-сайт Конституційного Суду України чітко визначають, яка інформація може бути розміщена на сайті КСУ. Ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого та такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного Суду правовим департаментом”, — зазначили в ОПУ.

Там також заявили, що: “Розміщення таких „висновків“ та „роз’яснень“ на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ. Відповідно, будь-які „заяви“, „роз’яснення“ та „висновки“, розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, серед іншого — кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного Суду”.

Нагадаємо, раніше КСУ заявив, що Глава держави зобов’язаний негайно скасувати свій указ, а суддя Олександр Тупицький — продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 29 грудня підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.