Один из европейских футбольных чемпионатов досрочно завершен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Чемпионат Чехии по футболу был остановлен окончательно в связи с новым случаем заражения игрока коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт чешской футбольной Лиги.
Чемпионом страны признано ФК "Славия", а в еврокубках также выступят: "Виктория", "Спарта", "Яблонец" и "Слован".
"В течение коронавирусной кризиса, мы сделали все возможное, чтобы завершить соревнования на футбольных полях по-спортивному принципу. К сожалению, после того, как начался карантин в клубе "Опава", мы уже не можем закончить текущий сезон чтобы уложиться в сроки запланированные клубами" , - отметил председатель комитета лиги Душан Свобода.
Также было решено, что ни один из клубов не вылетит в низший дивизион, а следующий сезон будет расширен до 18-ти команд.
Примечательно, что чешский первенство было восстановлено 23 мая.