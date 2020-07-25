Один із європейських футбольних чемпіонатів достроково завершено

Чемпіоном країни визнано ФК "Славія", а в єврокубках також виступатимуть: "Вікторія", "Спарта", "Яблонець" та "Слован".

"Протягом коронавірусної кризи, ми зробили все можливе, щоб завершити змагання на футбольних полях по-спортивному принципу. На жаль, після того, як почався карантин в клубі "Опава", ми вже не можемо закінчити поточний сезон аби укластися в терміни заплановані клубами", - відзначив голова комітету ліги Душан Свобода.

Також було вирішено, що жоден з клубів не вилетить в нижчій дивізіон, а наступний сезон буде розширений до 18-ти команд.

Примітно, що чеську першість було відновлено 23 травня.