Один із європейських футбольних чемпіонатів достроково завершено

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19 березня, 18:42 • 49420 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102444 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102145 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117745 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124147 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120457 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156430 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124822 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123938 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Чемпіонат Чехії з футболу був зупинений остаточно в зв'язку з новим випадком зараження гравця коронавірусом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт чеської футбольної Ліги.

Чемпіоном країни визнано ФК "Славія", а в єврокубках також виступатимуть: "Вікторія", "Спарта", "Яблонець" та "Слован".
"Протягом коронавірусної кризи, ми зробили все можливе, щоб завершити змагання на футбольних полях по-спортивному принципу. На жаль, після того, як почався карантин в клубі "Опава", ми вже не можемо закінчити поточний сезон аби укластися в терміни заплановані клубами", - відзначив голова комітету ліги Душан Свобода.

Також було вирішено, що жоден з клубів не вилетить в нижчій дивізіон, а наступний сезон буде розширений до 18-ти команд.

Примітно, що чеську першість було відновлено 23 травня.

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