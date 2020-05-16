Один из лидеров "Шахтера" попал в сферу интересов турецкого гранда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Полузащитник "Шахтера" Тайсон попал в сферу интересов турецкого "Фенербахче", сообщает УНН со ссылкой на "Fotomac".
32-летний футболист, который играет на левом фланге и на позиции 10-ки, заявлял, что хочет покинуть стан дончан после завершения контракта. Именно в летнее трансферное окно "канарейки" намерены приобрести Тайсона.
Заметим, что Тайсон выиграл 5 титулов чемпионата страны, 5 Кубков Украины и 4 одержал победы в Суперкубке Украины с донецким "Шахтером".
Добавим также, в целом за свою профессиональную карьеру, Тайсон участвовал в 438 официальных матчах. В этих встречах звездный футболист 80 раз забивал голы и сделал 110 голевых передач.