Один із лідерів "Шахтаря" потрапив до сфери інтересів турецького гранду

32-річний футболіст, який грає на лівому фланзі і на позиції 10-ки, заявляв що хоче покинути стан донеччан після завершення контракту. Саме в літнє трансферне вікно “канарки” мають намір придбати Тайсона.

Зауважимо, що Тайсон виграв 5 титулів чемпіонату країни, 5 Кубків України і 4 здобув перемоги в Суперкубку України з донецьким “Шахтарем”.

Додамо також, загалом за свою професійну кар’єру, Тайсон брав участь в 438 офіційних матчах. У цих зустрічах зірковий футболіст 80 раз забивав голи і зробив 110 гольових передач.