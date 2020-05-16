Один із лідерів "Шахтаря" потрапив до сфери інтересів турецького гранду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Тайсон потрапив в сферу інтересів турецького "Фенербахче", повідомляє УНН з посиланням на "Fotomac".
32-річний футболіст, який грає на лівому фланзі і на позиції 10-ки, заявляв що хоче покинути стан донеччан після завершення контракту. Саме в літнє трансферне вікно “канарки” мають намір придбати Тайсона.
Зауважимо, що Тайсон виграв 5 титулів чемпіонату країни, 5 Кубків України і 4 здобув перемоги в Суперкубку України з донецьким “Шахтарем”.
Додамо також, загалом за свою професійну кар’єру, Тайсон брав участь в 438 офіційних матчах. У цих зустрічах зірковий футболіст 80 раз забивав голи і зробив 110 гольових передач.