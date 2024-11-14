Одесский онкоцентр получил современный линейный ускоритель благодаря содействию Одесской ОВА
Киев • УНН
Одесский региональный клинический противоопухолевый центр получил современный линейный ускоритель Elekta Harmony. Новое оборудование позволит проводить высокоточную радиотерапию пациентам из Одесской области и соседних регионов.
Впервые за 30 лет Одесский противоопухолевый центр получил новый линейный ускоритель для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Кипер уточнил, что Одесский региональный клинический противоопухолевый получил современный линейный ускоритель Elekta Harmony в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины о поддержке онкоцентров, при поддержке Одесской ОГА.
«Это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении онкологических болезней пациентов не только из Одесской области, но и соседних регионов и вынужденно перемещенных лиц.
Новое оборудование - инновационное решение в сфере радиотерапии, которое сочетает точность, индивидуальный подход и эффективность, что особенно важно в борьбе с раком. Процесс монтажа линейного ускорителя уже начался, вскоре аппарат будет готов к использованию.
Elekta Harmony - это необходимый шаг для повышения качества оказания онкологической помощи больным. Благодаря высокоточной радиотерапии, центр сможет предоставлять более эффективное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани», - рассказал он.