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Одесская ОВА направила более 16 млн грн на поддержку онкобольных, раненых и семей погибших

Одесская ОВА направила более 16 млн грн на поддержку онкобольных, раненых и семей погибших

Киев  •  УНН

 • 4064 просмотра

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Одесская ОВА направила более 16 млн грн на поддержку онкобольных, раненых и семей погибших.

Почти тысяча жителей Одесской области, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, получили материальную помощь на общую сумму 16 млн 112,3 тыс. грн. В частности, поддержка была оказана онкобольным и другим уязвимым категориям населения. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер уточнил, что особое внимание уделяется помощи пострадавшим из-за вооруженной агрессии рф, а именно:

  • 13 человек с ранениями средней тяжести получили по 20 000 грн - общая сумма 260,0 тыс. грн;
  • 19 человек с тяжелыми ранениями получили по 50 000 грн - общая сумма 950,0 тыс. грн; 
  • 16 семей погибших получили по 100 000 грн - общая сумма 1 600,0 тыс. грн.

«Также одноразовую целевую материальную помощь получили 49 человек на сумму 2 850,0 тыс. грн», - информирует Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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