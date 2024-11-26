Одесская ОВА направила более 16 млн грн на поддержку онкобольных, раненых и семей погибших.

Почти тысяча жителей Одесской области, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, получили материальную помощь на общую сумму 16 млн 112,3 тыс. грн. В частности, поддержка была оказана онкобольным и другим уязвимым категориям населения. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер уточнил, что особое внимание уделяется помощи пострадавшим из-за вооруженной агрессии рф, а именно:

13 человек с ранениями средней тяжести получили по 20 000 грн - общая сумма 260,0 тыс. грн;

19 человек с тяжелыми ранениями получили по 50 000 грн - общая сумма 950,0 тыс. грн;

16 семей погибших получили по 100 000 грн - общая сумма 1 600,0 тыс. грн.

«Также одноразовую целевую материальную помощь получили 49 человек на сумму 2 850,0 тыс. грн», - информирует Кипер.