Киев • УНН
Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, повредив асфальтовое покрытие дороги, но о жертвах не сообщается.
Российские войска ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, повредив асфальтовое покрытие дороги, но о пострадавших не сообщается, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Ночью враг также атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате падения БпЛА повреждено асфальтовое покрытие дороги. Информация о пострадавших не поступала
Детали
По данным Сил обороны Юга, ночью враг атаковал дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" южные регионы, которые маневрировали по областям в течение пяти часов. Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов в небе над Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областями.
Оккупанты атаковали Николаевскую область, повредив частный дом5 июля 2024, 05:00 • 14948 просмотров