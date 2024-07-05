Российские войска ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, повредив асфальтовое покрытие дороги, но о пострадавших не сообщается, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Ночью враг также атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате падения БпЛА повреждено асфальтовое покрытие дороги. Информация о пострадавших не поступала - написал Кипер в Telegram.

Детали

По данным Сил обороны Юга, ночью враг атаковал дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" южные регионы, которые маневрировали по областям в течение пяти часов. Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов в небе над Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областями.

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